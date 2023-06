Shin Megami Tensei V: Bekannter Leaker deutet Ankündigung einer Complete Edition an

Könnte uns eine Complete Edition von Shin Megami Tensei V erwarten? Darauf deutet jedenfalls ein User des chinesischen Forums A9VG hin, der für seine kryptischen, PlayStation-bezogenen Leaks bekannt ist.

Zuletzt teaserte der User bereits diverse Ankündigungen vorzeitig an. Unter anderem den Starttermin von Armored Core VI: Fires of Rubicon (via); den Starttermin für den „New Game +“-Modus von God of War Ragnarök (via); die Ankündigung von Monster Hunter Rise für PlayStation, Xbox und Windows (via); und viele mehr.

Complete Edition im Anmarsch?

In einem neuen Post vom 16. Juni, teilte der User nun ein GIF mit zwei Frames.

Das erste Bild zeigt im Hintergrund einen Ausschnitt der Karte von Shin Megami Tensei V. Der rote Text auf dem zweiten Bild wiederholt die Worte „Complete Edition“. In der unteren linken Ecke des Fotos ist zudem ein Bild des theoretischen Physikers Stephen Hawking eingefügt. In der Shin-Megami-Tensei-Serie gibt es einen wiederkehrenden Charakter namens „Stephen“, der stark an Hawking angelehnt ist und in Shin Megami Tensei V fehlte.

Außerdem ist der User dafür bekannt, Datumsangaben in den Abmessungen der geposteten Bilder zu verstecken. Die Abmessungen des am 16. Juni veröffentlichten Bildes betragen 701×426. Der 1. Juli oder „701“ ist auch der Beginn der Anime Expo 2023 sowie das Datum des „ATLUS / SEGA Presents: Shin Megami Tensei 30th Live: Band of Shadows“-Konzerts. Obwohl ATLUS erklärt hat, beim Konzert keine größeren Ankündigungen zu erwarten, erscheint sie vor diesem Hintergrund nicht unwahrscheinlich.

Auch gleich für PCs?

Möglicherweise steht in einiger Zeit noch die Veröffentlichung von Shin Megami Tensei V für PCs und PlayStation bevor. Da würde sich eine Complete Edition vielleicht auch ganz gut machen. Atlus hat das natürlich noch nicht angekündigt, aber Dataminer hatten bereits 2021 vermeintliche Hinweise gefunden. Bisher konnte sich Shin Megami Tensei V weltweit 800.000 Mal verkaufen.

via Gematsu, Bildmaterial: Shin Megami Tensei V, Nintendo, Atlus; A9VG