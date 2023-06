McDonald’s spendiert 70er-Jahre-Maskottchen ein eigenes Retro-Spiel im Game-Boy-Look

Krool Toys und McDonald’s haben eine Website für ein neues Spiel namens Grimace’s Birthday eröffnet, das Retro-McDonald’s-Charaktere wie den titelgebenden Grimace in den Fokus rückt. Der Anlass: Grimace feiert Geburtstag.

Der Name lässt vielleicht nicht bei jedem gleich Bilder in den Kopf schießen, kennen tun ihn – und weitere McDonald’s-Charaktere – aber vermutlich viele von euch. Immerhin gab sich die ungleiche Bande seit den 1970er Jahren in zahlreichen Werbeclips die Ehre. Immerzu mit an Bord, der titelgebende Clown Ronald McDonald.

„Game Boy“-Spiel zum Geburtstag

In „Grimace’s Birthday“ geht es aber vor allem um den violetten Milch-Shake-Fan. Im Pixel-Art-2D-Spiel im „Game Boy Color“-Look versuchen wir die Freunde von Grimace zu seinem Geburtstag zusammenzutrommeln. Wir fahren auf einem Skateboard, überspringen Hindernisse und schnappen uns leckere Milch-Shakes. Das Spiel ist über gängige Web-Browser via Desktop oder Mobil-Geräte ansteuerbar.

Grimace und weitere Charaktere wie Birdie, Hamburglar verschwanden – gemeinam mit Ronald McDonald – über die Jahre von der Bildfläche. Der ursprüngliche Grund war die Besorgnis der Eltern über Ronalds offensichtliche Anziehungskraft auf Kinder und die Tatsache, dass er Kindern ungesunde Essgewohnheiten aufdrängte.

Ein Video zum Geburtstag von Grimace liefert McDonald’s übrigens auch, schaut mal hier:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

via Siliconera, Bildmaterial: Grimace’s Birthday, McDonald’s