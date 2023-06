Final Fantasy XVI: Wie ein pubertäres Problem zur Besetzung der Joshua-Rolle führte

In rund drei Wochen erwartet uns endlich Final Fantasy XVI. Im Vorfeld sprach das Team hinter dem heiß erwarteten Titel mit den KollegInnen von Game Informer. Im Gespräch ging es unter anderem auch um die Stimmen der Rosfield-Brüder Clive und Joshua. Wie das Team die jeweiligen Rollen besetzte, erklärte nun Localization Director Michael-Christopher Koji Fox.

Der Pubertät sei Dank

FF-Fans, die zuvor A Plague Tale spielten, wird die Stimme von Joshua Rosfield bekannt vorkommen. Immerhin vertonte ihn Logan Hannan, der vorher bereits Hugo de Rune in den beiden Spielen von Asobo Studio seine Stimme lieh.

Diese Performance habe ihm dann letztlich auch die Rolle als Joshua beschert, wie Koji Fox erklärt. Zuvor habe das Team nämlich bereits eine Besetzung der Rolle vorgenommen – der junge Stimmschauspieler kratzte allerdings bereits an der Pubertät.

Halb so wild, dachte sich das Team. Immerhin sei es bei der Vertonung von Spielen möglich, große Teile in kurzen Zeitabständen aufzunehmen. Da die Vertonung aber an das Motion-Capturing gekoppelt war, verzögerten sich die Aufnahmen. Die Folge: Der junge Schauspieler krachte in die Pubertät und klang nicht mehr wie ein Acht-, sondern 15-Jähriger. Koji Fox‘ Fazit: „Es würde nicht funktionieren.“

Hannan ging professionell durch die Hölle

Um denselben Zeitraum herum habe Koji Fox aber A Plague Tale gespielt. Er war so angetan von der Performance von Hannan als Hugo, dass er ein langes Recasting umging und stattdessen direkt auf ihn zuging – mit Erfolg.

Das Team musste sich mit der Besetzung sicher sein – immerhin waren heikle Szenen für die Figur von Joshua geplant. „Als wir die Drehbücher bekamen, dachten wir: ‚Okay, wir werden diese sehr, sehr intensive Szene mit einem sehr, sehr jungen Charakter haben‘“, erklärt Koji in Bezug auf eine Szene mit Joshua in FFXVI.

„Wir wussten, dass wir ein kleines, glückliches Kind da haben und es buchstäblich durch die Hölle schicken werden. Da der Fokus darauf liegt, die Sache so real wie möglich zu machen, wollten wir nicht den Weg gehen, einen erwachsenen Schauspieler zu engagieren und ihn die Stimme eines Kindes übernehmen zu lassen, denn wenn man nicht jemanden findet, der das wirklich, wirklich gut kann, kann es passieren, dass sie am Ende unglaubwürdig klingen.“

Koji Fox zeigt sich rückblickend begeistert von Hannans Performance. „Ich meine, er schreit vor Angst und das ist selbst für einen älteren Schauspieler sehr schwierig, ohne dass es irgendwie aufgesetzt und kitschig klingt, und ich denke, wir haben diese wirklich, wirklich echten Performances eingefangen“, sagt Koji. „Obwohl Logan noch so jung ist, ist er ein großartiger Schauspieler und es hat so viel Spaß gemacht, mit ihm zu arbeiten, und ich hoffe, dass ich ihn in Zukunft wieder einsetzen kann.“

Vom Randcharakter zum Protagonisten

Joshuas großer Bruder Clive wird hingegen von Ben Starr vertont. Starr ist ein noch relativ frischer Newcomer in der Videospiel-Synchronbranche. Das hielt das Team aber nicht davon ab, ihn zum Protagonisten von Final Fantasy XVI zu machen.

Geplant war das aber eigentlich nicht – ursprünglich sprach er für eine andere Rolle vor. Koji Fox erklärt „Es war ein Vorsprechen zu dem Ben Starr kam und der für diesen Charakter vorsprach, und wir hörten es im Studio und der Director meinte: ‚Okay, das ist gut, aber du hast eine wirklich großartige Stimme. Könntest du dieses Skript lesen?'“ Sie gaben ihm das Clive-Skript und Koji Fox war sich sicher: Das ist Clive.

Nachdem sie Starr gefunden hatten, ließen sie das japanische Team ihn in der Rolle von Clive hören und das Team war sich einig, dass er die perfekte Stimme für den Protagonisten von FFXVI war. Obwohl man auch einen japanischen Synchronsprecher für Clive engagiert hat, spielt FFXVI-Produzent Naoki Yoshida das Spiel aufgrund von Starrs Leistung übrigens immer noch auf Englisch, gibt Koji Fox an. Na, was für ein Ritterschlag.

Am 22. Juni 2023 erscheint Final Fantasy XVI. Im Vorfeld lädt Square Enix aber noch zur Pre-Launch-Party; außerdem erhalten Fans die Chance – im Zuge einer Demo – einen Blick auf das Spiel zu werfen. Die dürfte auch nicht mehr allzu lang auf sich warten lassen.

