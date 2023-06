Stardew Valley: Schöpfer deutet neuen Inhalt an, den sich Fans schon lange wünschen

Stardew Valley begeistert nach wie vor zahlreiche Farming-Sim-Fans. Sogar so sehr, dass es lediglich eines knappen Tweets mit zwei Worten von Schöpfer Eric „ConcernedApe“ Barone bedarf, um die Community in Aufruhr zu bringen. Was können das für magische Worte sein, fragt ihr euch? Na, „iridium scythe“.

Iridium-Werkzeug-Set bald vollständig?

Der Tweet kratzt bereits an der 50.000-Likes-Marke und wurde knapp 5.000 Mal retweetet und zitiert. Warum aber diese große Aufregung? Nun, besagte Iridium-Sense stellt das letzte Werkzeug dar, um das hochwertige Set an Iridium-Werkzeugen vollständig zu machen.

Die Iridium-Version stellt die wertvollste Variante diverser Werkzeuge dar. Mit ihrer violetten Farbe gehen in der Regel auch verbesserte Funktionen einher. Mit der Iridium-Axt bedarf es etwa lediglich zweier Schläge einen Baum zu fällen. Mit der nächstbesten Version – der Gold-Axt – hacken SpielerInnen schon vier Mal auf Bäume ein.

Diverse andere Werkzeuge bekamen bereits ein Iridium-Update spendiert – von der Hacke und der Gießkanne bis zum Sprinkler und der Angel. Ja, sogar einen Mülleimer gibt es im Iridium-Format. Die Sense aber versauert seit Ewigkeiten auf dem Gold-Status als höchste Stufe.

So reagieren die Fans

Einige SpielerInnen zeigen sich in den Kommentaren reserviert und fragen sich, wie das qualitative Upgrade der Iridium-Sense aussehen könnte. Viele freuen sich aber auch einfach über die simple Aussicht auf ein vollständiges Iridium-Set an Werkzeugen. „FINALLY ALL PURPLE“ schreibt ein Fan. Sogar der offizielle Kanal des Xbox Game Pass meldet sich zu Wort.

Wann erscheint das heißbegehrte Werkzeug? Das bleibt abzuwarten – ziemlich wahrscheinlich erscheint aber das Update 1.6, an dem Barone derzeit werkelt. Für dieses nahm er sich sogar eine Auszeit von der Entwicklung seines neuen Spiels Haunted Chocolatier.

Bildmaterial: Stardew Valley, ConcernedApe