Final Fantasy VII Remake: Wie man das ikonische Duo Reno und Rude für die Neuauflage anpasste

In regelmäßigen Abständen teilt Square Enix Eindrücke aus den Konzeptphasen von Final Fantasy VII Remake. In einem neuen Q&A mit den AutorInnen des Spiels widmete man sich nun einmal mehr dem ikonischen Turks-Duo Reno und Rude.

Fieslinge oder Fan-Lieblinge?

Auf die Frage, warum Reno und Rude im Remake menschlicher geworden seien, reagiert Square Enix mit dem Upload eines Teils des Skripts, das die Synchronsprecher zur Vertonung der Charaktere nutzten. Man erklärt auch, wie sich die Popularität von Reno und Rude sowie die Midgar-fokussierte Handlung von FFVII Remake auf das Schreiben auswirkte.

Der Drehbuchausschnitt stammt aus einer Szene in Kapitel 11. Konkret handelt es sich um die Szene, in der Reno und Rude den Befehl erhalten, die Säule von Sektor 7 anzugreifen – ein Befehl, über den sie Zweifel und Verärgerung äußern. Vor allem Reno erklärt in selbstironischem Ton, dass es zu spät sei, sich als guter Mensch auszugeben. Dieses kurze Gespräch zeige am deutlichsten den Unterschied in der Darstellung zwischen dem Remake und dem Original.

Vor dem Hintergrund, dass sich das Remake so sehr auf Midgar fokussiert, habe das Team die Shinra-Charaktere eindringlicher erforschen und entwickeln wollen. Und da Reno und Rude nach dem Original sehr an Popularität gewannen, bescherte ihnen das Team – im Zuge des Remakes – mehr Leinwandzeit und Persönlichkeit.

Mit Final Fantasy VII Rebirth geht das Remake des Klassikers bald in die zweite Runde. Der Titel ist für kommenden Winter angesetzt.

via Siliconera, Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO