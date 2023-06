Final Fantasy XVI mit einem „fantastischen Verkaufsstart“ in Deutschland

In den deutschen Verkaufscharts legt Final Fantasy XVI einen „fantastischen Start“ hin, wie GfK Entertainment mitteilt. Die Marktforscher ermitteln hierzulande die Rankings für den Handel – digitale Verkäufe werden in diesem Format nicht erfasst.

Final Fantasy XVI kann demnach Diablo IV von der PS5-Spitze verdrängen. Mit der Standard-Edition und der Deluxe-Edition holt Final Fantasy XVI sogar die Doppelspitze der PS5-Rankings, Diablo IV landet auf Rang 3. Das wiederum kann den Xbox-Series-Thron verteidigen. Aber dort gab es auch keine Final-Fantasy-Konkurrenz.

GfK Entertainment nennt keine konkreten Zahlen in seinen Rankings, weist aber oft die „umsatzstärkste Woche des bisherigen Jahres“ aus oder macht ähnliche Angaben, die diesmal aber ausbleiben. Eine Anfrage dazu läuft. Stattdessen sprechen die Marktforscher nur von einem „fantastischen Verkaufsstart“ von Final Fantasy XVI.

Konkrete Zahlen wohl Mitte Juli

Wo Final Fantasy XVI in absoluten Zahlen landet, werden wir möglicherweise Mitte Juli sehen. Dann wird der Branchenverband game seinen Game Sales Award verleihen. Wenn Final Fantasy XVI die 100.000 Einheiten hierzulande geknackt hat, gibt es eine entsprechende Auszeichnung. Weltweit hat sich Final Fantasy XVI bislang 3 Millionen Mal verkaufen können.

Zurück zur letzten Verkaufswoche. Zweitstärkste Neuerscheinung ist Aliens: Dark Descent. Der Sci-Fi-Schocker verbreitet immerhin auf den Plätzen drei (Xbox Series) und acht (PS5) Angst und Schrecken. Sonic Origins Plus schafft den Einstieg auf den Positionen vier (Xbox Series) bzw. neun (PS5).

Dauerbrenner Hogwarts Legacy führt hingegen die PS4- und Xbox-One-Rankings an, während The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom weiterhin die Switch-Charts dominiert. Hier kommt Dauerrenner Mario Kart 8 Deluxe auch in der letzten Woche noch nicht vorbei.

Bildmaterial: FINAL FANTASY XVI © 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.