My Time at Sandrock verkündet im neuen Trailer den Termin für PCs und Konsolen

Pathea Games und Focus Entertainment haben bekannt gegeben, dass My Time at Sandrock, der Nachfolger von My Time at Portia, am 26. September 2023 für PC via Steam und Epic Game Store, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X/S erscheint. Die PS4-Version bereitet technische Probleme, weshalb sie zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht wird.

Der Koop-Modus wird zur Veröffentlichung auf dem PC verfügbar sein. Die Konsolenversionen werden rund drei Monate danach versorgt, da der Multiplayer-Modus für die Portierung erst einmal optimiert werden muss.

My Time at Sandrock geht mit euch zurück in die faszinierende Welt, welche von My Time at Portia begründet hat, 330 Jahre nach dem Tag der Stille, bei dem die meisten modernen Technologien zerstört wurden. Euer Abenteuer beginnt als neuster Baumeister in Sandrock, ein wilder und bedrohlicher Stadt-Staat im Herzen einer Wüste. Einst florierte die Technologie, doch die Gegend steht nun kurz vor dem Kollaps und wartet nur darauf, dass ihr sie zu altem Ruhm zurückführt.

SpielerInnen, die an der Early-Access-Phase teilgenommen haben, erhalten spezielle Ingame-Items zum Launch. Welche das sein werden, geben die Verantwortlichen noch bekannt.

Das bietet My Time at Sandrock

Wir müssen der Stadt Sandrock zu neuem Glanz verhelfen, da ihre Technologien und die Beziehungen der BewohnerInnen untereinander verrostet sind. Deshalb müssen wir in der Wüstenregion Ressourcen sammeln und Maschinen bauen, Pflanzen züchten sowie Tiere verkaufen.

Über 30 NPCs warten mit ihren charismatischen Hintergrundgeschichten. Unter den BewohnerInnen befindet sich vielleicht sogar die Liebe des Lebens. Doch in My Time at Sandrock gibt es nicht nur freundliche Gesellen, sondern auch abgedrehte Wesen, die uns ans Leder wollen.

Der „Shape Your Future-Trailer“ zu My Time at Sandrock:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: My Time at Sandrock, PM Studios, Pathea Games