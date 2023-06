Fight’N Rage! bekommt nachträglich eine Handelsversion und prominente Unterstützung

Das Beat’em Up Fight’N Rage! wird seinen fünften Jahrestag im Juli mit einer nachträglichen Handelsversion feiern. Das heißt – einer speziellen Anniversary Edition. Eine Handelsversion gab es einst schon bei Limited Run Games. Das Cover zur neuen Box steuert Künstler Ilya Kuvshinov bei. Seine Handschrift kennt ihr von Cyberpunk: Edgerunners und Ghost in the Shell: SAC 2045.

Dieser comicartige Retro-Titel spielt in einer fernen Zukunft, in der die Menschen von Mutanten versklavt werden. In Fight’N Rage kannst du Angriffe kombinieren und Combos erstellen, um deine Punktzahl im Laufe des Spiels deutlich zu erhöhen.

Die Anniversary Limited Edition wird neben dem Spiel und dem exklusiven Cover von Ilya Kuvshinov auch einen Soundtrack und ein Diorama enthalten. Sie erscheint am 28. Juli. Bestellungen sollen im freien Handel möglich sein.

Trailer zur Ankündigung:

Bildmaterial: Fight’N Rage!, SelectaVisión, BlitWorks Games