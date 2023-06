Fae Farm: Die Liebeserklärung an das Farm-Sim-Genre hat einen konkreten Termin

Das kanadische Studio Phoenix Labs hatte die Ehre, beim Summer Game Fest Showcase den konkreten Veröffentlichungstermin zur gemütlichen Farm-Simulation Fae Farm zu enthüllen. Das Spiel erscheint demnach am 8. September 2023 für Nintendo Switch und PCs bei Steam und im Epic Games Store. Natürlich gab es bei dieser Gelegenheit auch einen neuen Trailer.

In Fae Farm tauchen SpielerInnen in die magische Welt Azoria ein, in der sie nicht nur ihren Hof bewirtschaften, Tiere pflegen und Freundschaften schließen, sondern auch die Welt erkunden und ihre Magie entdecken, die sie auch für allerlei andere Aufgaben einsetzen können. Dazu können SpielerInnen über Online-Koop oder lokal auch ihre Freunde und Familie einladen.

„Als langjährige Fans des gemütlichen Farm-Sim-Genres freuen wir uns, Fae Farm im September in die Hände von Switch- und PC-SpielerInnen zu geben“, so Jesse Houston, CEO und Mitbegründer von Phoenix Labs. „Fae Farm hat sich von Creative Director Katie De Sousas Wunsch, eine Liebeserklärung an das Farm-Sim-Genre zu schaffen, zu einem studioweiten Vorhaben entwickelt“.

TeilnehmerInnen der Summer Game Fest Play Days am 9. und 10. Juni haben die Möglichkeit, eine neue Demo von Fae Farm auszuprobieren und dabei „die Tierpflege, das Cozy-System, eine Vielzahl von Handwerksstationen, das Sammeln von Ressourcen und vieles mehr zu entdecken“.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Fae Farm, Phoenix Labs