Zwischen Dungeons und Liebesleben: Dating-Actionspiel Eternights erscheint im September

Lange wird es nicht mehr dauern, bis ihr Eternights spielen könnt. Studio Sai gab während der „Day of the Devs“ den Veröffentlichungsmonat bekannt. Ab September könnt ihr auf Playstation 4, PlayStation 5 und PCs via Epic Games Store und Steam selbst in die Welt des „Dating-Actionspiels“ eintauchen.

Das kleine internationale Studio Sai macht seinen koreanischen Wortursprung alle Ehre und entwickelt Spiele, die „eine Beziehung zwischen zwei Personen“ haben. So auch Eternights, welches mit einem gewagten Genre-Mix aufwartet.

In dem Spiel müsst ihr zusammen mit BegleiterInnen und deren einzigartigen Fähigkeiten mysteriöse Dungeons meistern und allerhand Monster besiegen. Gleichzeitig müsst ihr euer Liebesleben arrangieren.

Rätseln, Kloppen, Ressourcen sammeln, Fallen entkommen, Romantik und Dungeons erwarten euch, denn die Welt wurde von einer mysteriösen Macht befallen und verwandelte alle Menschen in Monster. Findet selbst heraus, ob ihr all diesen Aufgaben gleichzeitig gerecht werden könnt.

Der neue Trailer zu Ethernights

Bildmaterial: Eternights, Studio Sai