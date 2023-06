Erster Trailer zu Everybody 1-2-Switch! zeigt die ersten verrückten Minispiele

Vor einigen Tagen kündigte Nintendo die Veröffentlichung von Everybody 1-2-Switch! an. Etwas seltsam: Es gab zur Ankündigung keinerlei Eindrücke in Videoform. Noch seltsamer: Den ersten Trailer veröffentlichte man nun heute, also direkt vor der Nintendo Direct, die am Nachmittag um 16 Uhr deutscher Zeit ausgestrahlt wird.

Der erste Trailer gewährt euch jetzt einen Blick auf Inhalte und Minispiele, ständig begleitet von den Gesichtern von 16 prominenten Content Creators. Die hat Nintendo nämlich nach Japan eingeladen, um diesen Trailer aufzunehmen.

Mit dem 30. Juni gibt es bereits einen konkreten Termin.

Der Trailer:

Bildmaterial: Everybody 1-2-Switch!, Nintendo