Square Enix feiert den fünften Geburtstag von Octopath Traveler mit einem Livestream

Mit Octopath Traveler begründete Square Enix vor einigen Jahren quasi ein neues Genre. Das der klassischen JRPGs in ganz spezieller Optik nämlich. HD2D nennt man das, da hat Square Enix sogar das Trademark drauf.

Seitdem gab es Triangle Strategy, Live A Live, Bravely Default II und natürlich auch Octopath Traveler II. Wenigstens Dragon Quest III in HD2D-Optik folgt noch. Grund genug, die Sektkorken knallen zu lassen.

Octopath Traveler wird in diesen Tagen nämlich fünf Jahre alt. Square Enix feiert das mit einem „Anniversary Official Live Stream“ am 13. Juli um 20 Uhr japanischer Zeit, bei uns ist es dann schon 1 Uhr nachts am Folgetag. Bei Youtube könnt ihr live dabei sein.

In der Show möchte man unter anderem eine „Memorial Corner“ vorstellen, die einen Abriss zur Geschichte der Serie gibt. Darüber hinaus plant man die Bekanntgabe der Ergebnisse einer Fan-Umfrage, die derzeit noch läuft. Square Enix Producer Masashi Takahashi wird ebenso anwesend sein wie Acquire Director Keisuke Miyauchi und Komponist Yasunori Nishiki.

Bildmaterial: Octopath Traveler, Square Enix, Acquire