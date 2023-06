Lies of P zeigt euch im neuen Gameplay-Showcase alles, was ihr zum Soulslike wissen müsst

Lange Zeit hat sich das mit Spannung erwartete Lies of P rar gemacht. Doch seit dem Summer Game Fest steht mit dem 19. September der konkrete Veröffentlichungstermin fest und seitdem geben Neowiz und Round8 Studio Gas.

Nicht zuletzt veröffentlichte man eine spielbare Demo. Wer lieber angeleitet seine ersten Schritte durch die düstere Stadt Krat machen möchte, kann das mit einem neuen Gameplay-Showcase tun. In über 9 Minuten führt euch das Video ins Spiel ein, erklärt Grundlagen des Soulslike-Genres, Spielmechaniken, Setting, Charaktere und Geschichte.

In der Rolle des Puppen-Mechanoiden Pinocchio schlängeln sich SpielerInnen durch die Straßen einer zerstörten Stadt, stellen Waffen aus den in der Welt gefundenen Materialien her und interagieren mit den wenigen Überlebenden in dieser Höllenlandschaft. Je mehr Lügen erzählt werden, desto menschlicher werden die Spieler, mit allen Vor- und Nachteilen, die das mit sich bringt. Lies of P bietet tiefgreifende erzählerische Entscheidungen und eine stark anpassbare Charakterentwicklung, um die RPG-Eigenschaften abzurunden.