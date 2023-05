Zelda: Tears of the Kingdom legt in Frankreich Rekordstart mit gewaltigen Zahlen hin

Erst gestern berichteten wir, dass The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom bereits erste Rekorde bricht. Da bahnen sich Mega-Zahlen an und erste Berichte aus Frankreich unterstützen diese Prognose.

Kassenschlager in Frankreich

Dort legte der Titel nämlich einen waschechten Höhenflug zum Start hin. Wie Le Figaro berichtet, habe sich das Switch-Highlight zum Start wie warme Semmel verkauft – 500.000 physische Kopien seien im Zuge des Launch-Wochenendes abgesetzt worden.

Zum Vergleich: FIFA 23 – mit 1,7 Millionen verkauften Einheiten das bestverkaufte Spiel in Frankreich aus dem letzten Jahr – konnte zum Launch-Wochenende über PlayStation-, Xbox- und Switch-Konsolen verteilt, lediglich 420.000 Kopien absetzen. Und auch Pokémon Karmesin und Purpur konnte „Tears of the Kingdom“ abhängen.

Charlotte Massicault, „Multimedia und Gaming“-Director der Einzelhandelskette Fnac erklärt: „Allein am Freitag haben wir 100.000 Exemplare von Zelda verkauft, darunter 80.000 Vorbestellungen. Dies ist ein historisches Niveau für Fnac . Am Samstagabend lagen wir bei 117.000 Verkäufen und haben am Sonntag über unsere Website die 120.000-Marke überschritten.“

Klingt also ganz so, als sei „Tears of the Kingdom“ auf dem Weg, ein echter Kassenschlager zu werden. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist ab sofort für Nintendo Switch verfügbar.

via VGC, Nintendo Everything, Bildmaterial: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Nintendo