Hogwarts Legacy: Switch-Version erneut verschoben, deutlich mehr Zeit benötigt

Der Entwickler Avalanche Software und der Publisher Warner Bros. Games gaben nun bekannt, dass Hogwarts Legacy statt wie ursprünglich geplant am 25. Juli nun erst am 14. November dieses Jahres für Nintendo Switch erscheinen soll. Laut dem Entwickler benötige man noch mehr Zeit, um den SpielerInnen das bestmögliche Erlebnis zu bieten.

Ursprünglich erschien der hochgelobte und extrem erfolgreiche Titel bereits am 10. Februar für PS5, Xbox Series unc PCs via Steam und dem Epic Games Store. Später am 5. Mai folgten dann noch Versionen für PS4 und Xbox One.

Als frisch gebackene Schülerinnen und Schüler im 5. Schuljahr an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei, werdet ihr Fertigkeiten erlernen, um mächtige und uralte Magie zu nutzen. Ihr erlebt eine noch ungeschriebene Geschichte, die allerdings ausdrücklich nicht aus der Feder von Rowling stammt.

Der offizielle Launchtrailer

via Gematsu, Bildmaterial: Hogwarts Legacy, Warner Bros., Avalanche Software, Portkey Games