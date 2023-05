Zelda auf der großen Kino-Leinwand: Eiji Aonuma ist interessiert an einer Filmadaption

Der Super Mario Bros. Film ist ein waschechter Mega-Erfolg. In Kooperation zwischen Nintendo und Illumination Entertainment entstanden, brach der Animationsfilm einen Rekord nach dem anderen. Nur logisch also, dass man bereits über weitere Abenteuer der Klempner redet.

Zelda auf der großen Leinwand?

Aber Nintendo ist natürlich mehr als nur „Super Mario“. Entsprechend stellte Shigeru Miyamoto auch schon Filmadaptionen zu anderen großen Nintendo-Marken in Aussicht. Immerhin sei Nintendo so etwas wie eine „Talent-Agentur“ mit vielen potenziellen Filmstars.

Ein Gedanke, dem wohl auch „The Legend of Zelda“-Produzent Eiji Aonuma nicht abgeneigt ist. Im Gespräch mit Polygon äußerte er sich nämlich nun zu einer potenziellen Filmadaption von Zelda – und zwar mit Interesse:

„Ich muss sagen, ich bin interessiert. Definitiv. Mein Interesse allein macht Dinge leider allerdings nicht gleich möglich.“

„Tears of the Kingdom“-Director Hidemaro Fujibayashi ergänzt: „Vielleicht ist es die Stimme der Fans, die hier wichtig ist.“ Ein kleiner Aufruf durch die Blume an die Fans, den Wunsch nach einer Adaption laut zu machen. Aktuell ist Zelda jedenfalls schon mal in aller Munde. Immerhin ist mit The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom der nächste große Serienableger erschienen, der rundum begeistert.

Würdet ihr euch über einen Zelda-Film freuen? Wenn ja: Wie sollte er eurer Meinung nach aussehen?

Bildmaterial: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Nintendo