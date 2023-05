Überraschung: Ein neues Dragon Quest Monsters befindet sich in Entwicklung

„Ob es noch weitere Überraschungen gibt?“, fragt Christian in seiner Termin-Übersicht zum Gaming-Sommer und meinte den nächtlichen Livestream von Square Enix, der eigentlich Dragon Quest The Adventure of Dai gewidmet war. Gab es.

Square Enix kündigte an, dass sich ein neues Dragon Quest Monsters für Nintendo Switch in Entwicklung befindet! Mit einem Trailer feiert man den 25. Geburtstag der Serie und teaserte am Ende das neue Spiel.

„Machen Sie sich also bereit für ein neues Abenteuer“, heißt es im Video. „In Entwicklung für Nintendo Switch“. Das erste Dragon Quest Monsters erschien 1998 in Japan, am 25. September feiert die Serie ihr 25-jähriges Bestehen. Die Spin-Off-Serie legt den Fokus auf das Einfangen, Züchten und Aufziehen von Monstern aus der Monster-reichen Dragon-Quest-Serie.

Erst im Dezember hatte Producer Taichi Inuzuka den Fans Hoffnungen auf eine Fortsetzung gemacht. Dragon Quest Treasures sei zwar eine Art Reboot, aber das bedeute nicht, dass Dragon Quest Monsters gestorben sei.

Der Trailer:

