Dragon Quest Monsters: Taichi Inuzuka macht Fans Hoffnungen auf eine Fortsetzung

Producer Taichi Inuzuka sprach mit der Famitsu (übersetzt von NintendoEverything) über das kürzlich veröffentlichte Dragon Quest Treasures. Er bezeichnete Treasures als eine Art Reboot, nachdem Square Enix das Gefühl hatte, aus Dragon Quest Monsters: Joker 3 Professional alles rausgeholt zu haben. Das Team war interessiert an einem Konzept mit einer offenen Spielwelt und ging es an. Doch das bedeutet nicht, dass Dragon Quest Monsters gestorben ist.

„Als wir dieses Spiel zum ersten Mal ankündigten, nannten wir es zwar den neuesten Teil der Monsters-Serie, aber als Dragon Quest Monsters: Joker 3 Professional im Februar 2017 veröffentlicht wurde, hatten wir das Gefühl, dass wir alles eingebaut hatten, was uns einfiel. Deshalb haben wir beschlossen, die Serie hier neu zu starten, und haben mit der Arbeit an diesem Spiel begonnen, erklärt Inuzuka auf die Frage, warum Treasures nicht den „Monsters-Mantel“ trägt.

„Wir waren damals sehr an Open-World-Spielen interessiert und überlegten zunächst, wie wir DQ mit einem Open-World-Setting kombinieren könnten. Zu diesem Zeitpunkt baten wir Akira Toriyama um Entwürfe für Erik und Mia. Wir hatten zwar noch kein vollständiges Konzept, aber wir beschlossen, sie zu den Hauptfiguren zu machen“, so Inuzuka weiter.

Dann kam die Schatzsuche als Feature auf – und drängte in den Vordergrund. „Die Definition von Open-World war in meinem Kopf noch nicht ganz klar, aber „Schatzsuche“ passt zu Erik und Mia, also haben wir beschlossen, dass sich das Spiel darum drehen sollte. Da das Sammeln von Monstern zu einem sekundären Gameplay-Element wurde, änderten wir den Titel von Monsters in (den Arbeitstitel) Treasures“, erinnert sich Inuzuka.

Die Redaktion fragt Inuzuka daraufhin, ob man Treasures als Spin-off von Monsters sehen müsse. „Es ist auch nicht wirklich ein Spin-off. Es könnte eher ein komplett neues Spiel im Sinne von DQ Heroes oder DQ Builders sein. Aber die Veröffentlichung dieses Spiels bedeutet nicht das Ende der DQ-Monsters-Reihe, also macht euch bitte keine Sorgen“, so Inuzuka. Monsters ist also noch nicht gestorben!

Dragon Quest Treasures ist seit der vergangenen Woche für Nintendo Switch erhältlich. Es gibt eine Handelsversion* und deutsche Texte. Seht euch unten noch einmal den Launchtrailer an.

Der Launchtrailer:

Bildmaterial: Dragon Quest Treasures, Square Enix, TOSE