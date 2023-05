The Witcher 3: Wild Hunt erreicht mit 50 Millionen Einheiten einen neuen Meilenstein

Wie der in Polen ansässige Entwickler und Publisher CD Projekt RED nun im aktuellen Finanzbericht bekannt gab, konnte sich The Witcher 3: Wild Hunt bis zum jetzigen Zeitpunkt über 50 Millionen mal verkaufen. Ein großer Erfolg für CD Projekt RED also.

Die The-Witcher-Reihe, welche neben The Witcher 3 auch das Original The Witcher aus dem Jahre 2007 und The Witcher 2: Assassins of Kings aus dem Jahre 2011 einschließt, kann damit insgesamt über 75 Millionen verkaufte Exemplare vorweisen.

Momentan befindet sich der vierte Teil der erfolgreichen Reihe in der Entwicklung. Als Engine dient die neue Unreal Engine 5, welche es ermöglichen soll, atemberaubende und detaillierte Welten zu erschaffen. Viele Informationen zum neuen Projekt gibt es jedoch noch nicht.

Nicht nur in der Gaming-Welt erfolgreich

Das The-Witcher-Franchise ist allerdings nicht nur im Gaming-Segment äußerst erfolgreich. Auch die Netflix-Serie, die seit dem Jahre 2019 über die Streaming-Plattform erhältlich ist, konnte große Erfolge feiern. Bereits im Juni soll es hier mit Staffel 3 weitergehen.

Ein Gameplay-Trailer zu The Witcher 3

