Reggie Fils-Aimé lehrt ungeduldigen Fans von Zelda: Tears of the Kingdom das Fürchten

Erst kürzlich berichteten wir über – und warnten vor – den unglücklichen Leak von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Das Spiel kursiert – keine zwei Wochen vor regulärer Veröffentlichung – bereits im Netz. Und zwar in Form von illegalen ROMs, zu denen auch schon zahlreiche SpielerInnen griffen und ihre Eindrücke sogar via Stream mit der Öffentlichkeit teilten.

Ein Twitter-User prahlte kürzlich mit einer frühzeitig ergatterten Version des Spiels. Im entsprechenden – und mittlerweile gelöschten – Tweet, deutete der User auf den Home-Bildschirm seiner Switch, auf den „Tears of the Kingdom“ mit dem Status „Playing“ angezeigt wird.

Reggie macht Jagd auf ungeduldige Fans

Dafür, dass der Tweet mittlerweile nicht mehr angezeigt wird, könnte dann niemand Geringeres als Reggie Fils-Aimé verantwortlich sein – seines Zeichens ehemaliger Chef von Nintendo of America.

Dieser zitierte den besagten Tweet nämlich und bediente sich in seiner Antwort am bekannten Monolog von Liam Neesons Charakter in Taken. Im Laufe der Jahre zum Hit-Meme gemausert, „droht“ Fils-Aimé dem angeberischen Twitter-User:

I don’t know what you want. What I do have are a very particular set of skills, skills I have acquired over a very long career, skills that make me a nightmare for people like you.

Offensichtlich mit Erfolg. Wenig später war der Ursprungstweet dann nämlich verschwunden. Und der Twitter-Nutzer offensichtlich auch. Fils-Aimé legte übrigens noch mit einem weiteren Tweet nach, der den Bildbeweis für den ursprünglichen Tweet liefert.

Lang müssen wir uns nicht mehr gedulden, bis The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erscheint. Bereits am 12. Mai erscheint der heiß erwartete Titel. Wenn ihr euch für eine Vorbestellung entscheidet, dann habt unseren Pre-Order-Guide im Blick. Bei diversen Händlern gibt es unterschiedliche Vorbestellerboni.

Bildmaterial: The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Nintendo