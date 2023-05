Project ME: Als Gouverneur errichtet und verwaltet ihr eure eigene Stadt

Pathea Games ist für seine beiden Titel aus dem My-Time-Universum bekannt. Nun arbeitet das Entwicklerstudio zusammen mit Publisher Nuverse an einem neuen Game-Konzept namens Project ME. Das Spiel soll ebenfalls in der Welt von My Time angesiedelt sein.

Bislang wurde nur bestätigt, dass es einen Closed-Alpha-Test für Android-Geräte geben wird, zu dem ihr euch bis zum 20. Juni 2023 auf der offiziellen Seite anmelden könnt.

Doch keine Sorge: Die Arbeiten an Project ME werden die Arbeiten an My Time at Sandrock nicht behindern. Für Project ME ist ein eigenständiges Entwicklerteam zuständig, wohingegen sich das Team von My Time at Sandrock ausschließlich auf den im Sommer erscheinenden Titel konzentriert.

Das erwartet uns in Project ME

Die Welt von Project ME soll viel größer sein als die der beiden Vorgänger. Vor allem die wunderschöne Landschaft mit ihren acht Regionen soll es ersten SpieltesterInnen besonders angetan haben. Die SpielerInnen bauen als Gouverneur nicht nur ihr eigenes Haus, sondern leiten auch eine ganze Stadt. Es soll viele Freiheiten geben, um die Stadt zu verwalten und das Haus anzupassen.

Der Koop-Modus steht dabei ganz besonders im Vordergrund. Wir können Siedlungen von anderen SpielerInnen besuchen und ihnen beim Aufbau der Stadt helfen. Das Spiel soll sich aber auch problemlos im Solo-Modus bewältigen lassen.

Der Ankündigungstrailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Project ME, Nuverse / Pathea Games