Pokémon GO: Niantic führt den Meisterball ein und so bekommt ihr ihn

GO-Fans sind derzeit gar nicht gut auf Niantic zu sprechen, noch immer schmerzen die Änderungen um die Fern-Raids und der anschließende Troll-Tweet. Neue Pokémon konnten die Fans nicht so recht besänftigen, aber vielleicht klappt es ja mit einem neuen Pokéball?

Niantic kündigte heute an, dass der legendäre Meisterball „zeitnah“ in Pokémon GO verfügbar sein soll. Mit dem Meisterball gelingt bekanntlich jeder Fangversuch. Ganz gleich, ob in der Wildnis oder nach Raid-Kämpfen, konkretisiert Niantic.

Der Meisterball wird mit einer neuen Spezialforschung eingeführt, die am 22. Mai 2023 um 10 Uhr Ortszeit beginnt. Die Belohnung für den Abschluss der Spezialforschung ist der Meisterball. Nur einen einzigen gibt es also erstmal. Details muss man abwarten, aber Niantic rät schon mal:

Einen der seltenen und mächtigen Meisterbälle bekommt ihr nicht alle Tage. Überlegt euch also gut, wofür ihr ihn einsetzen möchtet und haltet Ausschau nach weiteren Gelegenheiten, mehr davon zu bekommen!

Die Spezialforschung kann bis zum Ende der Jahreszeit 10 abgeholt und begonnen werden.

