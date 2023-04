Pokémon GO: Fans sind stinksauer auf Niantic und starten Petition gegen geplante Änderung

In der Pandemie haben Niantic und The Pokémon Company den Mobile-Hit Pokémon GO in vielerlei Hinsicht zugänglicher gemacht, vor allem um Kontakte unter den SpielerInnen zu reduzieren. Dazu gehörten auch die Fern-Raids. Mit Fern-Raid-Pässen, die man gegen schwer verdiente Münzen eintauschen konnte, dürfte man aus der Ferne an Raids teilnehmen, wenn man eingeladen wurde.

Jetzt hat Niantic angekündigt, diese Fern-Raid-Pässe teurer zu machen. Zunächst steigt der Preis für das Bundle aus drei Fern-Raid-Pässen auf stolze 525 Münzen. Ein einzelner Pass kostet fortan 195 Münzen. Bisher kostet das Bundle 300 Münzen und ein einzelner Pass 100 Münzen.

Die Preissteigerung geht mit weiteren Einschränkungen einher: Nur noch fünf Fern-Raids dürfen pro Tag absolviert werden. Neu ist, dass man Fern-Raid-Pässe auch per Forschungsdurchbruch erhalten kann.

So war das nicht beabsichtigt

Man würde diese Entscheidung nicht leichtfertig treffen, heißt es von Niantic. Doch die Pandemie und die damit beschlossenen Spieländerungen hätten „die Spielmechanik von Pokémon Go auf eine Weise geprägt, die wir nicht beabsichtigt haben“. Man wolle jetzt wieder „zusätzliche Anreize schaffen, Pokémon GO persönlich mit Freunden, Familienmitgliedern und der Community zu spielen“. Sprich: Pokémon GO vom Sofa aus – no GO.

Im Gespräch mit Eurogamer erklärt Ed Wu, Pokémon GO VP, dass man natürlich auch mögliche Alternativen geprüft habe. „Die Änderung ist für das langfristige Wohlergehen des Spiels insgesamt und für unser Prinzip, die Leute nach draußen zu bringen und gemeinsam die Welt zu erkunden, notwendig“, so Ed Wu. Ed Wu verweist darauf, dass der „durchschnittliche Spieler“ von diesen Änderungen kaum betroffen sei.

Fans starten Petition

Bei den Fans kommen diese Entscheidungen nicht gut an. Fans kritisieren, dass es natürlich toll ist, Freunde und die Community zu treffen, aber dies für viele SpielerInnen schlicht nicht möglich ist. Nicht nur SpielerInnen aus ländlichen Regionen sehen sich benachteiligt. Die Organisation GameChanger weist auch darauf hin, dass Menschen mit Behinderungen weniger Möglichkeiten haben werden, Pokémon GO zu spielen.

Nach der ersten Aufruhr hat sich inzwischen handfester Widerstand geformt. Unter dem Hashtag #HearUsNiantic rufen Fans dazu auf, die Änderungen nicht umzusetzen. Auch eine Petition wurde gestartet, die ungemeinen Zulauf hat und von großen Communities wie Serebii (Joe Merrick) unterzeichnet und geteilt wurde. Schon über 70.000 Fans haben sich eingetragen.

via Eurogamer, Bildmaterial: Pokémon GO, The Pokémon Company, Niantic