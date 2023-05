Nintendo-Präsident kommentiert Zeitpunkt der Vorstellung einer neuen Konsole und Software

Im Anschluss an die Veröffentlichung der aktuellen Geschäftszahlen gab es auch eine Q&A-Runde mit Investoren von Nintendo, bei der Präsident Shuntaro Furukawa Rede und Antwort stand. Ein Investor stellte dabei fest, dass die Switch auch im siebten Jahr eine Steigerung der jährlichen aktiven NutzerInnen verzeichnen kann und aus dieser Perspektive eine neue Generation vielleicht noch gar nicht nötig sei. Seine Frage ist, wie sich die Zahl der aktiven NutzerInnen mit einer neuen Hardware verändern würde.

Auch Nintendo hat mit der neuen Hardware offensichtlich keine Eile. Dennoch ließ sich Präsident Furukawa im Rahmen dieser Frage auch einen Satz zu neuer Hardware entlocken. „Ich kann zum jetzigen Zeitpunkt nichts Konkretes über eine Plattform der nächsten Generation sagen“, schränkt der Präsident gleich ein.

„Aber wir arbeiten immer an verschiedenen Projekten, die auf die Zukunft ausgerichtet sind, indem wir uns fragen, welche Art von unterhaltsamen Vorschlägen wir machen können, die möglicherweise neue und einzigartige Unterhaltung bieten können“, so Shuntaro Furukawa weiter.

Weiter stetiger Strom an Software

Die Switch würde in Zukunft an einem Punkt gelangen, an dem es dann darum gehen würde, die Zahlen aufrechtzuerhalten und einem „hohen Engagement“ mit der Konsole Priorität einzuräumen, während man natürlich immer versuche, auch neue NutzerInnen zu gewinnen.

Der Betrieb von Spielsystemen schwanke mit der Veröffentlichung wichtiger Titel und deshalb wolle man „weiterhin einen stetigen Strom von Software veröffentlichen“. Das zeichnet sich bekanntlich noch nicht ab. Nach Zelda: Tears of the Kingdom ist Pikmin 4 das bisher einzige echte First-Party-Highlight, das noch in diesem Jahr erscheinen soll. Was hat Nintendo noch in petto?

114 Millionen NutzerInnen spielen aktuell jährlich Nintendo Switch und während das eine beeindruckende Zahl ist, glaubt Nintendo „nicht, dass das Erreichen einer bestimmten Anzahl von SpielerInnen pro Jahr bedeutet, dass es keinen Grund gibt, eine Plattform der nächsten Generation zu veröffentlichen.“

Im Falle einer zukünftigen Hardware-Veröffentlichung würde die Zahl der jährlich aktiven SpielerInnen davon abhängen, wie diese neue Hardware angenommen würde. Nun, das dürfte kein Geheimnis sein. Zum jetzigen Zeitpunkt habe es aber noch „oberste Priorität, die Nutzung der Nintendo Switch […] aufrechtzuerhalten und auszuweiten, sowie die Geschäftsdynamik aufrechtzuerhalten“.

Keine lange Wartezeit nach Ankündigung

Ein anderer Investor sieht es anders und kann die Vorstellung neuer Hardware offensichtlich weniger erwarten. Er stellt fest, dass die Switch als „NX“ schon im März 2015 angekündigt wurde, etwa zwei Jahre vor der Markteinführung der Nintendo Switch. Rückblickend sicher kein Fehler, schließlich war die Switch sehr erfolgreich. Wenn man dies jedoch auf eine neue Hardware projiziert, dann steht uns noch eine lange Wartezeit bevor.

Furukawa meint allerdings, diese „Ankündigung“ der Switch unter dem Codenamen NX sei außergewöhnlich gewesen. Man kündigte damals die Zusammenarbeit mit DeNA zu Mobile-Games an und musste beim „Einstieg in das mobile Geschäft die Leute wissen lassen, dass Nintendo sich weiterhin auf das Geschäft mit dedizierten Videospielplattformen als Kerngeschäft konzentrieren würde“.

Ein „Sonderfall“, der mit der neuen Hardware nicht bevorsteht. Im Umkehrschluss kann man wohl davon ausgehen, dass es diesmal anders laufen wird. Furukawa dazu nur: Man werde den „richtigen Zeitpunkt“ wählen, um ein „breites Spektrum an Verbrauchern“ mit neuen Produkten, Hardware wie Software, zu erreichen.

via Nintendo, Bildmaterial: Mario + Rabbids Sparks of Hope, Ubisoft