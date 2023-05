Ein neuer Meilenstein: Die Switch steht nun weltweit bei 125 Millionen verkauften Geräten

Nintendo hat den aktuellen Geschäftsbericht veröffentlicht. Der Bericht widmet sich dem Zeitraum bis zum 31. März 2023 und schließt das Geschäftsjahr damit ab. Nintendo blickt auf nunmehr 125,62 Millionen verkaufte Switch-Geräte zurück.

17,97 Millionen davon hat man im abgelaufenen Geschäftsjahr verkauft und damit das gesetzte Ziel von 18 Millionen nahezu erreicht. 3,07 Millionen verkaufte man im zurückliegenden Quartal. Zum Vergleich: Sony verkaufte im zurückliegenden Quartal 6,3 Millionen PS5 – es war das stärkste erste Quartal eines Konsolenherstellers überhaupt.

Die in die Jahre gekommene Switch verkauft sich weiterhin sehr gut, aber natürlich längst nicht mehr so gut wie zuvor. Im Jahresvergleich fallen die Hardware-Verkaufszahlen um 22 Prozent ab und dieser Trend wird sich fortsetzen, glaubt Nintendo. Nur noch 15 Millionen Geräte möchte man im bereits laufenden Geschäftsjahr verkaufen, in das immerhin die Veröffentlichung von Zelda: Tears of the Kingdom fällt.

Schon nach dem Weihnachtsquartal 2022 hatte Nintendo seine Prognosen nach unten korrigiert. Dabei hatte die Switch da unter anderem den Game Boy überholt. Der Ausblick ist derzeit trüb, das sehen auch viele Analysten und Anleger so, die (wie viele Fans auch) gespannt sind, wann Nintendo eine neue Hardware vorstellt.

Gelingt es Nintendo, wie geplant 15 Millionen Konsolen im laufenden Geschäftsjahr zu veröffentlichen, würde die Switch bei etwa 140 Millionen stehen und wäre dann unangefochten die zweitstärkste Nintendo-Hardware bis dato. Öfter verkaufte sich nur der Nintendo DS, der bei 154,02 Millionen steht.

via Nintendo, Bildmaterial: Nintendo