Alone in the Dark erscheint im Oktober und lockt mit Serienstars in den Hauptrollen

Wie Publisher THQ Nordic und Entwickler Pieces Interactive angekündigt haben, wird das Reboot von Alone in the Dark am 25. Oktober für PlayStation 5, Xbox Series und PCs via Steam und GOG erscheinen.

Mit Alone in the Dark: Prologue könnt ihr euch schon jetzt in Stimmung bringen. Der kostenfreie Prolog ist ab sofort für alle Plattformen verfügbar (PlayStation Store, Microsoft Store, Steam).

Serienstars in den Hauptrollen

In Alone in the Dark schlüpfen SpielerInnen wahlweise in die Rolle von Emily Harwood oder Edward Carnby. Serien- und Filmfans werden die ProtagonistInnen erkennen – Harwood wird nämlich von Jodie Colmer (bekannt etwa aus Killing Eve) und Carnby von David Harbour (Stranger Things) verkörpert.

Die SchauspielerInnen leihen den Figuren ihre Stimme, Aussehen und Schauspiel. Je nachdem, für welche Figur sich SpielerInnen entscheiden, kommt es zu einer anderen Perspektive auf dieselbe Handlung.

In einem neuen Spotlight-Video kommen das Team und die DarstellerInnen zu Wort. Außerdem winken neue Gameplay-Eindrücke.

Alone in the Dark im Spotlight-Video

