Deutsches Lösungsbuch zu Zelda: Tears of the Kingdom kommt in Collector’s Edition

Der Verlag Piggyback wird hierzulande ein Lösungsbuch zu Zelda: Tears of the Kingdom veröffentlichen. Das Buch kommt dabei in einer Standardversion und in einer Collector’s Edition daher und soll am 16. Juni 2023 veröffentlicht werden. Beide Varianten sind jetzt vorbestellbar:

Die Collector’s Edition unterscheidet sich optisch und haptisch durch ein anderes Motiv und ein Hardcover. Piggyback-Lösungsbücher sind üblicherweise hierzulande deutschsprachig, auch wenn die Produktbeschreibung bei Amazon das noch nicht hergibt. Der Buchrücken jedoch schon.

Bildmaterial: Piggyback