Gerücht: Nintendo könnte gleich vier neue Mario-Spiele planen und manche sind schon fertig

Wenn man neuesten Gerüchten Glauben schenkt, könnte Nintendo mehrere neue Spiele im Ofen haben, die sich unserem Lieblingsklempner Super Mario widmen. Das behauptet zumindest „Nintendo-Insider“ Zippo, der von gleich vier neuen Mario-Spielen spricht. Der lag hin und wieder richtig, aber auch schon oft falsch. Nehmt es also mit dem berühmten Körnchen Salz.

Gleich vier neue Mario-Spiele?

Den Gerüchten zufolge seien die Titel bereits fertiggestellt – Nintendo warte offenbar auf den passenden Zeitpunkt zur Ankündigung und Veröffentlichung. So weit, so gut – ein ähnliches Vorgehen war immerhin erst kürzlich in Bezug auf Metroid Prime Remastered zu beobachten.

Um welche Spiele handelt es sich aber? Laut Zippo stehe ein neues 2D-Super-Mario-Spiel bereit. Außerdem erwarte uns ein neues „Super Mario“-Sportspiel, konkret: ein neuer Baseball-Titel. Um ein Remaster von Paper Mario: The Thousand-Year Door brodelte die Gerüchteküche in Vergangenheit schon öfter mal. Den Gerüchten zufolge sei dies einer der Titel in Nintendos Pipeline. Und zu guter Letzt wäre da noch ein neuer Eintrag in der „Mario & Sonic bei den Olympischen Spielen“-Serie.

Selbstverständlich gilt: Es handelt sich lediglich um Gerüchte, eine offizielle Ankündigung seitens Nintendo steht derzeit aus. Die angesprochenen Titel würden sich aber sicherlich gut in Nintendos Veröffentlichungsplan der nächsten Monate machen. Abgesehen vom heutigen Launch von „Tears of the Kingdom“ und der ausstehenden Veröffentlichung von Pikmin 4 sieht es immerhin relativ mau aus für das weitere 2023.

Auch der Mega-Erfolg von Der Super Mario Bros. Film schreit quasi nach neuen Software-Veröffentlichungen des beliebten Franchises. Die Lust ist jedenfalls da, immerhin widmeten sich Fans kurzerhand eigenen Projekten auf Basis von Unreal Engine.

via Game Rant, Bildmaterial: Mario + Rabbids Sparks of Hope, Ubisoft