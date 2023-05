Genshin Impact: Kollaboration mit Pizza Hut lockt mit physischen und digitalen Inhalten

Pizza Hut Japan gab kürzlich via Twitter an, eine Kollaboration mit Genshin Impact in Japan einzugehen, die am 9. Mai an den Start gehen soll. Die Kollaboration baut auf denselben Key-Visuals, die bereits im Zuge einer chinesischen Kampagne genutzt wurden. Demnach werden Verpackungen von Yelan und Ningguang geziert, die ihre Ausrüstung gegen moderne Alltagskleidung eintauschen.

Die Aktion soll bis zum 18. Juni 2023 andauern.

Physische und digitale Event-Inhalte

Abgesehen von den angepassten Verpackungen im Zuge der „My Box“-Menüs sollen hungrige Fans auch die Chance haben, eine Mehrzweckmappe für 200 zusätzliche Yen (etwa 1,30 EUR) zu erwerben. Auch diese werden von einer der beiden Figuren geziert und haben eine Größe von etwa 100 x 220 mm.

SpielerInnen von Genshin Impact freuen sich zudem über vier Event-Items bei Kauf eines „My Box“-Menüs. Sie erhalten nämlich das Rezept zur Herstellung eines Minz-Tees und einer Super-Deluxe-Pizza. Außerdem winken die Pläne zur Herstellung eines Tisches und einer Couch.

Abseits von China kam es bislang zu keiner Kooperation zwischen Genshin Impact und KFC. Die digitalen Event-Inhalte schafften es dann aber doch auf alle Server. Gut möglich also, dass SpielerInnen auch hierzulande ihre Finger an die Inhalte der Japan-Kollaboration bekommen. Eine entsprechende Ankündigung steht allerdings noch aus.

via Siliconera, Bildmaterial: miHoYo