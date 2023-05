Final Fantasy XVI ist die Cover-Story der kommenden Ausgabe des Game Informer

Final Fantasy XVI ist die viel zitierte Cover-Story des Game Informer. Besonderes Augenmerk gehört dabei dem Cover-Artwork der Printausgabe, das immer ziemlich eindrucksvoll daherkommt. Auch bei Final Fantasy XVI ist das der Fall, wie ihr unten seht.

Die Redaktion ist für die Cover-Story nach Japan gereist und hat mit „führenden Köpfen der Creative Business Unit III von Square Enix gesprochen“. Dabei ging es um Kampf, Story, Kunst und Geschichte sowie vieles mehr. Auch das Spiel habe man „stundenlang“ gespielt.

Wir dürfen uns also in den nächsten Tagen auf zahlreiche neue Details freuen. Nach der Veröffentlichung der Printausgabe stellt Game Informer die Details in der Regel in Häppchen, sprich mehreren Artikeln, auch online zur Verfügung. Die Ausgabe erscheint (auch digital) am 22. Mai.

Am 22. Juni 2023 erscheint Final Fantasy XVI. Im Vorfeld lädt Square Enix aber noch zur Pre-Launch-Party; außerdem erhalten Fans die Chance – im Zuge einer Demo – einen Blick auf das Spiel zu werfen. Allerdings lässt diese noch etwas auf sich warten. Wenn ihr euch bereits entschieden habt, findet ihr hier die Vorbestellerboni zu Final Fantasy XVI bei diversen deutschen Händlern.

Bildmaterial: Final Fantasy XVI, Square Enix