Die zweite Staffel von HBOs The Last of Us könnte länger auf sich warten lassen

Im März ging die erste Staffel von The Last of Us zu Ende. Kritik und Fans waren sich im Großen und Ganzen einig: HBO hat hier eine starke Serienadaption aus dem Boden gestampft.

Da stellt sich natürlich die Frage, wann es mit The Last of Us weitergeht. Ellie-Darstellerin Bella Ramsey ließ kürzlich bereits durchblitzen, dass sich Fans noch ein ganzes Weilchen gedulden müssen. Neuesten Berichten zufolge, könnte sich die Wartezeit jetzt aber sogar noch einmal mehr verlängern.

Start der zweiten Staffel möglicherweise 2025

Bekanntermaßen findet in den USA aktuell ein Autorenstreik der WGA (Writers Guild of America) statt. Die Maßnahme der Gewerkschaft trat Anfang Mai in Kraft, nachdem Verhandlungen mit diversen Filmstudios und Streaming-Plattformen erfolglos blieben. Die Forderungen der WGA: Eine faire Entlohnung der AutorInnen und bessere Sozialleistungen und Arbeitsbedingungen.

Die Folge des andauernden Streiks: Die Tastaturen der Drehbuch-AutorInnen bleiben unberührt – zahlreiche Produktionen liegen vorerst auf Eis. Auch The Last of Us scheint betroffen – aktuell wird eine Veröffentlichung der zweiten Staffel für 2025 angepeilt.

Ob dieser Zeitraum auch eingehalten werden kann, bleibt aber fraglich. Im Gespräch mit Deadline, äußerte sich HBOs Head of Drama Francesca Orsi zur aktuellen Situation: „Obwohl im Moment alles auf Eis liegt, hoffe ich, dass wir uns früher als später einigen können. Andernfalls müssen wir abschätzen, wie das „Ende ’24“-Programm aussieht und für welche Shows wir 2025 liefern können… Wir haben für ‚The Last Of Us‘ einen Zeitraum in 2025 angepeilt.“ Die Veröffentlichung sei schlicht vom Verlauf des Streiks abhängig.

via The Gamer, Bildmaterial: The Last of Us, HBO Max, Naughty Dog