Deutsche Verkaufscharts: Star Wars Jedi Survivor startet furios in die Star-Wars-Woche

May the Force be with you, und so! Star Wars Jedi: Survivor startet furios in die Star-Wars-Woche. Das Sci-Fi-Abenteuer kann aus dem Stand die Spitze der deutschen PS5- und Xbox-Series-Charts erklimmen, ermittelt von GfK Entertainment. Auch die Irritationen um den riesigen Download beim Kauf der Handelsversion haben also kaum Wirkungstreffer erzielt.

Hinter der Standardversion geht die Deluxe Edition des Spiels jeweils auf dem zweiten Platz ins Ziel. GfK Entertainment wertet im Handel jede Version einzeln aus. Die Zombies aus Dead Island 2 schlurfen jetzt auf Rang vier (PS5) bzw. drei (Xbox Series) – auch nicht schlecht.

In den PS4-Rankings hält FIFA 23 die Fahne hoch, während Dead Island 2 hier nochmal Silber holt. Auf Xbox One dominieren GTA V und Ghost Recon Breakpoint, während in den Switch-Charts einmal mehr Mario Kart 8 Deluxe als Erster ins Ziel geht. Minecraft wird Zweiter.

via GfK Entertainment