Das psychedelische Ultros stammt aus der Feder des Hotline-Miami-Künstlers

Das psychedelische Ultros war eine der Indie-Überraschungen beim PlayStation Showcase in dieser Woche. Das Spiel des schwedischen Entwicklerstudios Hadoque ist das Debütprojekt und ein Loop-Adventure „voller Action“ und mit einem „eingängigen Soundtrack“.

In Ultros gilt es im Metroidvania-Stil eine sonderbare Alien-Landschaft zu bereisen. Erkundet die Mysterien von The Sarcophagus und entdeckt exotische Flora und blutrünstige Fauna. Stellt euch den monströsen Kreaturen in tollkühnen Kämpfen und erschafft ein blühendes, grünes Netzwerk. In dieser Welt bedeutet der Tod nicht das Ende – die seltsamen Kräfte von The Sarcophagus und des dämonischen Wesens darin werfen die Todgeweihten immer wieder in eine Zeitschleife.

Mit jedem Durchgang dringt man tiefer in das Ökosystem vor und erwirbt tieferes Wissen über diese einzigartige Welt – nur wer furchtlos wagt, kann darauf hoffen, die nötigen Fähigkeiten zu erwerben und den Kreislauf aus Leben und Tod zu durchbrechen.