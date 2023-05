Medienbericht: „The Last of Us“-Multiplayer-Spiel nach Evaluation durch Bungie verschoben

Naughty Dog hat via Twitter ein Statement zum Stand des „The Last of Us„-Multiplayer-Projekts abgegeben – leider mit schlechten Nachrichten. Die guten Nachrichten aber: Ein unangekündigtes „Einzelspieler-Erlebnis“ sei auch in Arbeit.

„The Last of Us“-Multiplayer-Spiel kommt später

Nachfolgend das Statement:

„The Last of Us“-Fans, wir wissen, dass viele von euch gespannt darauf waren, mehr über unser „The Last of Us“-Multiplayer-Spiel zu erfahren. Wir sind unglaublich stolz auf die Arbeit, die unser Studio bisher geleistet hat, aber im Laufe der Entwicklung haben wir erkannt, dass das Beste für das Spiel darin besteht, ihm mehr Zeit zu geben. Unser Team wird weiterhin an dem Projekt arbeiten, ebenso wie an unseren anderen Spielen in der Entwicklung, einschließlich eines brandneuen Einzelspieler-Erlebnisses; Wir freuen uns darauf, bald mehr zu teilen. Wir sind unserer fantastischen Community für ihre Unterstützung dankbar. Vielen Dank für eure Leidenschaft für unsere Spiele, sie treibt uns weiterhin an.

Jason Schreier von Bloomberg gibt an, dass die Multiplayer-ExpertInnen von Bungie das Spiel evaluiert und dabei diverse Schwächen ausgemacht hätten – er stützt diese Aussagen auf Berichte von Quellen, die mit der Entwicklung des Spiels vertraut seien.

Bungie soll Zweifel zur Fähigkeit des Multiplayer-Projekts „The Last of Us“ aufgeworfen haben, SpielerInnen über einen langen Zeitraum zu fesseln. Diese Evaluation führte im Folgenden zu einer Neubewertung des Projektes.

Bildmaterial: Naughty Dog