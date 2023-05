„Dragon Quest“-Veteran Ryutaro Ichimura leitet neues NetEase-Studio PinCool

NetEase Games hat die Gründung von PinCool verkündet, einem neuen Spielestudio mit Hauptsitz in Tokio, unter der Leitung des stellvertretenden Directors und Präsidenten Ryutaro Ichimura. Dieser ist vor allem als langjähriger Produzent des „Dragon Quest„-Franchise bekannt.

Unter Leitung eines „Dragon Quest“-Veterans

Das Studio selbst setzt sich aus BranchenexpertInnen mit „umfangreicher Erfahrung“ in verschiedenen Bereichen des interaktiven Unterhaltungsgeschäfts zusammen – darunter Videospiele, Filme, Live-Events und Lizenzierung von geistigem Eigentum. Das Studio plant, sein vielfältiges Wissen als Unterhaltungsproduktionsfirma zu nutzen, um NutzerInnen auf globaler Ebene hochwertige Unterhaltung zu bieten. Der Fokus liegt vor allem auf der Entwicklung von Titeln für Spielekonsolen, aber auch in der Planung und Produktion diverser zusätzlicher Unterhaltungsformen.

Ichimura, der Square Enix im März nach 23 Jahren verließ, fungierte als Hauptproduzent von Spielen wie Dragon Quest VIII: Journey of the Cursed King und Dragon Quest IX: Sentinels of the Starry Skies. Ferner war er auch an der Produktion von Animes beteiligt, wie etwa Dragon Quest: The Adventure of Dai.

Das ist PinCool

„’Kreativität, um das Leben angenehmer zu machen‘, fasst unsere Philosophie zusammen“, erklärt Ichimura in einer Pressemitteilung. „Der Firmenname leitet sich vom japanischen Ausdruck ‚pin to kuru‘ ab, der ausdrückt, wenn eine Idee Anklang findet. Der englische Name „PinCool“ wird ähnlich ausgesprochen und ist so stilisiert, dass er auch das englische Wort „cool“ enthält. Wir bieten etwas, das Sie sonst nirgendwo finden. Unser Ziel ist es, Menschen auf der ganzen Welt unterhaltsame Erlebnisse durch Projekte zu bieten, die sich die neuen Ideen zunutze machen, die aus der uneingeschränkten kreativen Freiheit entstehen. Unser Ziel ist es auch, kleinere Titel zu veröffentlichen, während wir unsere Arbeit an großen Titeln fortsetzen. Ich freue mich auf das Abenteuer von PinCool!“

Simon Zhu – globaler Präsident für Investitionen und Partnerschaften bei NetEase Games – fügte hinzu: „Als Unternehmen, das sich leidenschaftlich für die Schaffung immersiver Spielerlebnisse einsetzt, erkennen wir die bedeutende Rolle an, die Ichimura-san bei der Entwicklung der ‚Dragon Quest‘-Reihe gespielt hat. Wir glauben, dass sein Engagement für Qualität und den Aufbau innovativer Erlebnisse einer der Gründe dafür ist, dass das Dragon Quest-Franchise so lange Bestand hat. Er hat das RPG-Genre geprägt und unzählige SpieleentwicklerInnen auf der ganzen Welt inspiriert.“ Und weiter: „Wir freuen uns daher sehr, ihn bei NetEase Games zu sehen und eine neue Reise mit PinCool zu beginnen. Wir sind bestrebt, bei NetEase Games ein Umfeld zu schaffen, in dem Ichimura-san gedeihen, neue Ideen erkunden und weiterhin unvergessliche Spielerlebnisse für SpieleliebhaberInnen schaffen kann.“

Takashi Ogura wird PinCool als Vorstandsmitglied beitreten. Ogura war zuvor an der Markenbildung, dem Marketing, der Geschäftsentwicklung und der Geschäftsstrategie für verschiedene Online-Unternehmen beteiligt. Darunter Doraemon bei Epoch, Duffy bei Oriental Land und Dragon Quest: The Adventure of Dai bei Square Enix.

via Gematsu, Bildmaterial: PinCool