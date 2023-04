What a thrill: Donna Burke sorgt für Spekulation um Remake zu Metal Gear Solid 3

Erst kürzlich heizten die Kollegen von VGC die Gerüchteküche um ein Remake zum Stealth-Hit Metal Gear Solid 3: Snake Eater neu auf. Nun gibt es weitere Hinweise auf die potenzielle Neuauflage. Und diese liefert Donna Burke – ihres Zeichens Synchronsprecherin und Sängerin.

Burke war in der Vergangenheit mehrfach in der „Metal Gear Solid“-Serie involviert – etwa in Metal Gear Solid: Peace Walker und Metal Gear Solid V: The Phantom Pain. Jetzt teilte sie fotografische Eindrücke von aktuellen Aufnahmearbeiten via Twitter.

What a thrill

Das Bild zeigt Burke samt Dokumentmappe mit dem Schriftzug „Snake Eater“ – bekanntlich der Untertitel des dritten Hauptserien-Ablegers. Weiterhin ziert eine Katze mit Augenklappe die Mappe und erinnert damit nicht von ungefähr an den Protagonisten des Spiels – Naked Snake. Außerdem betitelt Burke den Tweet mit „Aufnahme läuft“.

Jetzt kann man natürlich sagen, dass es sich bei der Mappe einfach um ein Goodie handelt, in dem Burke generell ihre Unterlagen für Aufnahmen bereithält. Wenn da nicht ein zweiter Tweet wäre, der weitere Eindrücke aus den Aufnahmearbeiten zeigt.

In diesem bedankt sie sich bei dem Team für die schöne Zusammenarbeit – unter anderem bei Mason Lieberman, der laut Twitter-Auftritt als Senior Composer und Supervisor bei Tencent tätig ist. „Nichts geht darüber, mit guten Leuten zu arbeiten“, schreibt Burke.

Ein findiger Fan mit dem Twitter-Namen @zxSOLIDxSNAKEzx hat die Bilder genauer unter die Lupe genommen und dabei einen spannenden Hinweis erhascht. Am abgebildeten Arbeitsplatz liegen Unterlagen, die einen Teil des Songtextes des Main Themes von Metal Gear Solid 3: Snake Eater zeigen. What a thrill!

Vor diesem Hintergrund erscheint es nicht unwahrscheinlich, dass Burke für eine neue Aufnahme des ikonischen Songs bereitsteht. Das entspricht natürlich keiner offiziellen Bestätigung eines Remakes – aber die Hinweise verdichten sich merklich. Es bleibt gespannt abzuwarten, ob und wann die Neuauflage angekündigt wird.

Bildmaterial: Metal Gear Solid 3: Snake Eater, Konami