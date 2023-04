Pokémon Karmesin und Purpur: Der neue Patch ist da und diese Verbesserungen bietet er

The Pokémon Company hat heute den ursprünglich für Ende April angekündigten, neuen Patch zu Pokémon Karmesin und Purpur veröffentlicht. Zur Erinnerung: Die neunte Generation hat zum Launch allerhand verdiente Kritik einstecken müssen, weil die Spiele auf einem technisch unzulänglichen Stand waren. Nintendo entschuldigte sich sogar dafür und versprach Verbesserungen.

Die bisherigen Spiele-Updates widmeten sich jedoch kaum spürbar der Performance. Ob sich das mit dem heutigen Update 1.3.0 ändert, werden die Erfahrungsberichte zeigen. Die Patch-Notes geben jedoch keine Optimierungen an der Performance oder an Anzeigefehlern (wie beispielsweise verursacht durch die Kamera) her.

Stattdessen behebt der Patch wie angekündigt das Bad-Eggs-Problem. Wer das letzte Update vor den Raids mit den Paradox-Pokémon Windewoge und Eisenblatt nicht installierte, erhielt nach den Raids statt den Pokémon ein Ei ins Inventar. Ein Platzhalter-Item, das keine Verwendung hat. Das Problem wurde behoben, TrainerInnen können jetzt erneut Widewoge und Eisenblatt fangen. Entsprechende Raid Events wird es ab dem 1. Mai wieder geben.

Es gibt außerdem Änderungen bei der Registrierungszeit zu Freundesturnieren – die Anmeldung ist jetzt bis zum Ende des Turniers möglich. Bei den Link-Kämpfen wurden einige Bugs behoben, ebenso bei normalen Kämpfen. Es kam beispielsweise zuvor zu Problemen, wenn ein terakristallisiertes Zoroark eingesetzt wurde.

Darüber hinaus hat The Pokémon Company auch ein Abstürzproblem bei der Konnektivität mit Pokémon GO behoben. Seit Ende Februar könnt ihr Karmesin und Purpur mit Pokémon GO verbinden und es winken dann in beiden Spielen einige Boni. Doch viele Fans hatten Probleme, die Verbindung herzustellen. Auch von einem Spielstand-Bug in Karmesin und Purpur, der allerdings sehr selten auftrat, war die Rede. Jetzt könnt ihr es erneut versuchen.

via Nintendo, Bisafans, Bildmaterial: Pokémon Purpur, Pokémon Karmesin, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak