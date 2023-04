Final Fantasy XVI: Sony kündigt PS5-Bundle, PS5-Cover und speziellen Dualsense an

Sony hat ein PlayStation-5-Bundle zu Final Fantasy XVI angekündigt.

Der amerikanische PlayStation-Account bei Twitter teilte lediglich die Umverpackung des Bundles, die keine Rückschlüsse auf ein Branding von Konsolen-Cover und Dualsense zulässt. Es handelt sich hier um ein schlichtes Bundle der normalen Konsole und einem Code für das Spiel.

Ganz so, wie es auch schon bei God of War: Ragnarök* der Fall war. Zu God of War Ragnarök gab es allerdings auch einen besonderen Dualsense in limitierter Auflage und diese Ehre wird auch Final Fantasy XVI zuteil.

Für Japan kündigte Sony diesen speziellen Dualsense mit einem passenden Design an, ebenso wie ein PS5-Cover. Diese können einzeln gekauft werden. Es ist bislang unklar, ob diese Accessoires auch in Amerika und Europa erscheinen werden. Der Dualsense soll 8.980 Yen kosten, die limitierte Cover-Plate 7.980 Yen.

In Nordamerika wird das Konsolen-Bundle am 4. Mai bei PlayStation Direct vorbestellbar sein. Für Europa steht die Ankündigung noch aus, vermutlich nur Zeitzonen-bedingt. Ein exklusiver Verkauf bei PlayStation Direct ist auch hier sehr wahrscheinlich.

Final Fantasy XVI erscheint am 22. Juni 2022 für PS5.

