Drückt den Play-Button: Cassette Beasts erscheint jetzt für PCs und bald für Konsolen

Als das „Monstersammel- und -verschmelzungs-RPG“ stellen die Macher Cassette Beasts in ihrer aktuellen Pressemeldung vor. Ab sofort ist das Spiel für PC-Steam, im Microsoft Store und via PC Game Pass verfügbar. Am 25. Mai folgt dann die Umsetzung für Nintendo Switch, Xbox Series und Xbox One. Dabei wird Cassette Beasts auch im Xbox Game Pass erscheinen.

Cassette Beasts interpretiert Monster-Sammel-Rollenspiele vollkommen neu. Auf der abgelegenen Insel New Wirral können sich Menschen mithilfe von Musikkassetten in seltsame Kreaturen verwandeln und kämpfen. SpielerInnen erkunden die Insel und nehmen dabei eine Vielzahl mächtiger Monster auf ihren Kassetten auf, um deren Fähigkeiten zu erlangen und einen Weg nach Hause zu finden. Mit dem Fusionssystem von Cassette Beasts können sie sogar zwei Kreaturen miteinander kombinieren, um mächtige neue Formen mit gemeinsamen Elementar-Typen, Werten und Bewegungs-Sets zu erschaffen.

Falls ihr euch vorab einen Eindruck von Cassette Beasts machen wollt, könnt ihr entweder unseren Angespielt-Bericht lesen oder selbst in die PC-Demo auf Steam schnuppern.

Den Launchtrailer gibt es hier:

Bildmaterial: Cassette Beasts, Raw Fury, Bytten Studio