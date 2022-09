Jetzt vorbestellen: Limited Edition des DualSense zu God of War Ragnarök

Bei der State of Play am Rande der Tokyo Game Show vor einigen Tagen präsentierte Sony nicht nur einen neuen Trailer zu God of War Ragnarök, sondern auch eine Limited Edition des DualSense im schicken God-of-War-Design.

Jetzt habt ihr die Chance, ihn vorzubestellen:

Das zweifarbige Design aus kühlem Blau und frostigem Weiß ist vom nordischen Midgard inspiriert und wird von einer Bären- und Wolf-Insignie gekrönt – dem Zeichen für Kratos und Atreus.

Trailer zum DualSense:

Bildmaterial: God of War Ragnarök, Sony, Sony Santa Monica