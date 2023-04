Harvest Moon: The Winds of Anthos präsentiert neue Bilder und verrät die Plattformen

Wenn man schon das Interesse wecken kann, indem das neue Spiel einfach nicht so miserabel aussieht, wie erwartet werden musste, dann ist das schon beachtlich und zeigt, wie sehr der Ruf von Harvest Moon in den letzten Jahren gelitten hat.

US-Publisher Natsume Inc. hatte vor einigen Tagen erste Screenshots zu Harvest Moon: The Winds of Anthos veröffentlicht. Und die sahen gar nicht so schlecht aus. Zumindest optisch macht das neue Harvest Moon noch keinen völlig verkorksten Eindruck.

In der Euphorie des guten Feedbacks schiebt Natsume Inc. jetzt weitere Bilder nach und gab außerdem bekannt, für welche Plattformen das Spiel erscheinen soll. Das war bislang nämlich noch geheim gehalten worden. The Winds of Anthos wehen demnach über PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch und PCs.

Fünf verschiedene Orte könnt ihr im Spiel erkunden, jeder davon bietet eigene Jahreszeiten, unterschiedliche Böden und BewohnerInnen. Ihr sucht Irrlichter, wilde Tiere und Minen, kümmert euch um Vieh wie Schafe, Kühe und Hühner. Fünf verschiedene Junggesellen und fünf verschiedene Junggesellinnen erwarten euch. Haustiere stehen an eurer Seite und ihr könnt fleißig kochen.

Natsume Inc. ist im Besitz der Namensrechte der traditionsreichen Serie, die ursprünglich von Marvelous entwickelt wurde. Schon seit vielen Jahren veröffentlicht Marvelous die Serie im Geiste als Story of Seasons. Natsume Inc. nutzt die Namensrechte, um selbst Harvest-Moon-Titel zu veröffentlichen.

