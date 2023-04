Erste Eindrücke zum Super Mario Bros. Film zeigen sich begeistert und tränenreich

Diese Woche startet Der Super Mario Bros. Film in den Kinos. Erste Reaktionen gibt es allerdings schon jetzt. Am Samstag fand nämlich die Premiere in Los Angeles statt und diverse TeilnehmerInnen teilten nun ihre Eindrücke via Twitter.

Zum größten Teil begeistert

Tim Gettys von Kinda Funny zeigt sich begeistert: „Der Super Mario Bros. Film war großartig. Der Hype ließ mir mehrfach die Tränen kommen. Die Musik ist der Star der Show. Nintendo-Fans werden außer sich sein.“

Ähnlich enthusiastisch präsentieren sich Kit Ellis und Krysta Yang – die ehemaligen ModeratorInnen der YouTube-Show Nintendo Minute. „Wir haben gerade den Film gesehen. Oh mein Gott, es war unfassbar“, erklärt Yang in einem Video via Twitter.

Ellis stimmt ihr zu: „Unglaublich. Was für ein Liebesbrief an die Jahrzehnte über Jahrzehnte von Mario. Das ist ein Film, den ihr mehrfach sehen wollen werdet, denn er ist voller Referenzen und ich denke, wir alle haben welche verpasst.“

Filmemacher Deondre Aviles hält den Film gar für „perfekt“ und bewertet ihn mit einer 10 von 10. „Seit dem Lego-Film von 2014 habe ich nicht mehr so für einen Animationsfilm gefühlt. Umwerfende Animation und Musik von Brian Tyler. [Der Film] wird groß. Gebt mir ein Cinematic Universe“, erklärt er begeistert.

Atom – ein Twitter-Account, der sich Film-Reviews und -News widmet – hält den Film für „ein charmantes Abenteuer an der Seite des Nintendo-Klempner-Duos, voller spaßiger Cameos, die eure Warpröhren entwässern.“ Das lassen wir einfach mal so stehen. Und weiter: „Das ist nicht nur ein toller Videospiel-Film, sondern einer der besten Familienfilme aller Zeiten, der bereits die Weichen für die Zukunft legt.“

Gizmodo-Entertainment-Reporter Germain Lussier kann sich der Euphorie weniger anschließen. Er sagt: „Ich wollte ihn [den Film] mögen, aber tat es nicht. Ein paar solide Szenen fangen den Geist des Spiels ein, aber meistens ist es eine übermäßig alberne, einfache Handlung, gefüllt mit schlechten Witzen und schlechterer Songauswahl. Es sieht toll aus, aber ich war mehr gelangweilt und genervt als unterhalten.“

Ab dem 5. April könnt ihr euch selbst ein Bild von Der Super Mario Bros. Film machen. Dann startet der Film hierzulande in den Kinos.

