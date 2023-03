Vom Fan-Service zum größeren Publikum: Atelier-Serie soll den Fokus in Zukunft verschieben

Fan-Service! Anime-EnthusiastInnen werden den Begriff kennen und auch der eine oder andere Videospiel-Fan wird bereits über diverse Beispiele gestolpert sein. Bei Fan-Service handelt es sich nämlich um „Material in einem fiktiven Werk oder in einer fiktiven Serie, das absichtlich hinzugefügt wird, um das Publikum zu erfreuen [und das] oft sexueller Natur [ist].“ So beschreibt es jedenfalls der entsprechende Wikipedia-Artikel.

Auch das Atelier-Franchise bot – vor allem in Bezug auf die Ryza-Serie – in den letzten Jahren eine satte Portion Fan-Service. Darauf soll aber in nächster Zeit zumindest nicht mehr der absolute Fokus liegen.

Fan-Service adé?

Den Ansatz dazu bemerken Fans offensichtlich schon jetzt. Im Gespräch mit Nintendo Life äußerte sich nun Produzent Junzo Hosoi zum Thema. Die Redaktion habe eine Verschiebung von dem festgestellt, was man als „Fan-Service“-Stil bezeichnen könnte, hin zu Rollenspielen, die den Eindruck erwecken, dass sie ein viel breiteres Publikum ansprechen wollen. Ob dies auch eine bewusste Entscheidung war, wollte Nintendo Life wissen.

Ja, das ist es. Wir möchten, dass so viele SpielerInnen wie möglich unsere Spiele abholen und spielen. Aus diesem Grund hören wir uns konsequent die Meinungen verschiedener SpielerInnen an und suchen und entwickeln Inhalte, die ihnen Spaß machen. Es würde uns freuen, wenn möglichst vielen Leuten Gust-Titel in den Kopf schießen, wenn sie an JRPGs denken.

Das klingt nicht zwingend nach einem Abschied vom Fan-Service und den scheint es auch mit Atelier Ryza 3 noch nicht zu geben. Dass in Zukunft aber ein starker Fokus darauf liegt, darauf sollten Fans wohl nicht hoffen.

Seit dieser Woche können sich Atelier-Fans übrigens mit Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key in Ryzas nächstes Abenteuer stürzen. Wir haben den Titel getestet und waren vom Inhalt durchaus angetan. Von der Technik der PS4-Version dafür weniger. Außerdem bekommt die beliebte Alchemistin Ryza eine Anime-Adaption spendiert, die schon im Sommer an den Start gehen soll.

Bildmaterial: Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key, Koei Tecmo, Gust