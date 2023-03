Pokémon: Pop-up Store in Deutschland feiert „Kamesin und Purpur“ mit Geschenken

The Pokémon Company wird in wenigen Tagen die erste Paldea-Erweiterung „Karmesin und Purpur“ zum Pokémon-Sammelkartenspiel in Deutschland veröffentlichen.

Gefeiert wird das mit einem Pop-up-Store hierzulande. Im duo flahshipstore in The Playce in Berlin wird es Fotomöglichkeiten mit Pikachu geben, es werden Geschenke verteilt und einiges mehr.

Im Pokémon-Bereich des Geschäfts gibt es derzeit Pokémon-Sammelkartenspiel-Produkte, Räumlichkeiten zum Spielen und Tauschen des Pokémon-Sammelkartenspiels und eine fabelhafte Pikachu-Statue.

Der Bereich öffnet vom 1. April bis zum 29. April 2023 und ab dem 15. April wird es die besondere Foto-Möglichkeiten mit Pikachu geben. Den duo flagshipstore findet ihr am Potsdamer Platz.

Bildmaterial: The Pokémon Company