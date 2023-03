Pokémon GO: Diese zwei neuen Pokémon feiern ihr Debüt zum kommenden Farbfestival

Mit „Rising Heroes“ befindet sich The Pokémon seit einigen Tagen in der inzwischen zehnten Jahreszeit. Die bisherigen Informationen dazu waren eher unaufgeregt, mal abgesehen vom Auftritt von Monetigo und des Wrestling-Pokémons Resladero in Mexiko.

Jetzt kommt aber frischer Wind in den Pokédex! Vom 8. März bis zum 14. März veranstaltet Niantic das Farbfestival in Pokémon GO und hier werden wir zwei ganz neue Pokémon fangen können.

Mega-Meditalis feiert sein Debüt in Mega-Rais. Außerdem taucht Knirfish erstmals im AR-Game auf. Mit etwas Glück trefft ihr sogar auf ein Schillerndes Exemplar. Knirfish könnt ihr sowohl in freier Wildnis als auch in Raids der Stufe 1 fangen.

Darüber hinaus gibt es während des Events wieder zahlreiche Boni. Allen voran werden Lockmodule drei Stunden lang aktiv sein und ihr solltet auch die Kamera wieder öfter anwerfen, denn vielleicht springt euch ein Schillerndes Farbeagle vor die Linse.

Bildmaterial: Pokémon GO, The Pokémon Company, Niantic