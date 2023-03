Pokémon GO: Dieses neue Wrestling-Pokémon findet ihr jetzt nur in einem einzigen Land

Pokémon GO wird um ein regionales Pokémon reicher. Mexiko feiert heute die Ankunft von Resladero. Das Pokémon aus der sechsten Generation konnte bis heute noch nicht in Pokémon GO gefangen werden.

Neben Resladero gibt es auch eine neue befristete Forschung in Mexiko, die durch das Drehen eines PokéStops ausgelöst wird und ebenfalls zu dieser speziellen Promotion zählt. Dort wird so der Beginn der neuen Saison „Rising Heroes“ gefeiert.

Auch bei uns ist seit heute übrigens eine neue, befristete Forschung verfügbar. Dabei könnt ihr aber kein regionales Pokémon abstauben, sondern nur Kleidungsstücke von Professor Willow. Sie kostet 5,99 Euro. Na ja.

Dass die Wahl von Niantic auf Mexiko gefallen ist, überrascht nicht. In dem Namen von Resladero finden sich in verschiedenen Sprachen (Englisch: Hawlucha) Anspielungen auf Lucha Libre, eine Wrestling-Form, die in Mexiko entstanden ist. Resladero wird deshalb auch das Wrestling-Pokémon genannt.

