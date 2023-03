Neues PlayStation-Patent widmet sich dem Einsatz von NFT über mehrere Plattformen hinweg

Ein frisch öffentlich gemachtes Patent enthüllt, dass Sony Interactive Entertainment Möglichkeiten untersucht, NFTs und Blockchain-Technologie in seinen Spielen einzusetzen.

Sony ermöglicht es Fans seit der Einführung von PlayStation Stars, „digitale Sammlerstücke“ über das Treueprogramm zu erwerben. Man war gleich zu Beginn bedacht, eine klare Grenze zu NFT zu ziehen, die nicht nur in der Sony-Fangemeinde kritisch beäugt werden. Das neue Patent widmet sich dem Einsatz von NFT in Spielen.

Sony erforscht die Möglichkeiten von NFT und Blockchain

„Ein NFT kann in einigen Anwendungen wie Computer- und Videospielen ein Kunstwerk oder einen Vermögenswert im Spiel darstellen (z. B. einen Charakter, eine Waffe oder einen anderen Spielgegenstand), aber aktuelle Systeme sind technologisch unzureichend, um dem Eigentümer die Verwendung des entsprechenden Assets über verschiedene Spiele und Plattformen hinweg zu ermöglichen“, heißt es in der Zusammenfassung.

Es heißt weiter: „Dementsprechend kann die Funktionalität des Spiels verbessert werden, indem es SpielerInnen und/oder ZuschauerInnen ermöglicht wird, den Vermögenswert exklusiv zu nutzen und möglicherweise seine Rechte an NFTs an andere zu übertragen.“

Als Beispiel nennt man etwa den Erwerb eines einzigartigen Skins, den SpielerInnen dann auch in anderen Spielen, oder gar auf anderen Spielplattformen nutzen können sollen. Ein solches NFT könnte man dann auch an andere SpielerInnen transferieren – sprich: verkaufen oder tauschen.

Weitere Beispiele beschreiben Szenarien, in denen man SpielerInnen etwa mit einem NFT dafür belohnt, dass sie als erste einen Boss in einem Spiel bezwingen. Außerdem könnte man das Erreichen eines bestimmten Level, Punktestands oder ähnliches als NFT prägen. Dieser ließe sich dann an andere SpielerInnen übertragen, die folglich die Möglichkeit hätten, auf entsprechend festgehaltenem Stand ins Spiel einzusteigen.

Diverse andere Unternehmen und Persönlichkeiten der Branche widmen sich aktuell ebenfalls dem Thema NFT und Blockchain. Darunter etwa Square Enix und Shenmue-Shöpfer Yu Suzuki.

via VGC, Bildmaterial: PlayStation Stars, via VGC