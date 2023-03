Neuer Trailer zu Sword Art Online: Last Recollection führt in Kampfsystem und Story ein

Bandai Namco hat einen neuen Trailer zu Sword Art Online: Last Recollection veröffentlicht, der Fans heute neue Einblicke in das Kampfsystem und die düstere Story bieten soll. Das Spiel erscheint am 6. Oktober 2023 für PlayStation, Xbox und PCs. Eine Handelsversion findet ihr bei Amazon* bereits.

Das JRPG soll die ursprüngliche Geschichte von Reki Kawahara neu interpretieren. Kirito muss sich dabei dem Unterweltkrieg stellen. Bekannte Charaktere kehren natürlich zurück, die Geschichte soll jedoch eine unvorhergesehene Wendung nehmen. Bei der Action will man zudem das Tempo erhöhen. Gespielt wird offline alleine und online mit bis zu vier Spielerinnen und Spielern.

Sword Art Online: Last Recollection schlägt einen anderen Weg ein als der ursprüngliche Sword-Art-Online-Anime und folgt Kirito, der sich auf eine neue Herausforderung vorbereitet: den Unterweltkrieg. Das Tor zum Dunklen Territorium öffnet sich und ist bereit, seine Schrecken auf die Menschenwelt loszulassen, als eine mysteriöse Dunkle Ritterin namens Dorothy mit einer Mission für Kirito und seine Freunde einfliegt.

Die Kämpfe sollen dabei mit der Funktion Kooperation intensiver werden als jemals zuvor. SpielerInnen können ihren Team-Mitgliedern jetzt auch Kommandos geben und sie damit zum Angriff, Ausweichen oder anderen Aktionen bewegen.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Sword Art Online: Last Recollection, Bandai Namco, Aquria