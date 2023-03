Donnerstag um 23 Uhr: Nintendo Direct präsentiert Trailer zum Super Mario Bros. Film

In einer neuen Ausgabe von Nintendo Direct will Nintendo am 9. März um 23 Uhr deutscher Zeit den „letzten Trailer“ zum Super Mario Bros. Film präsentieren. Nintendo hat einen geplanten Livestream dazu heute bereits online gestellt.

„Seht euch die neueste Nintendo-Direct-Präsentation an. Sie zeigt die Weltpremiere des letzten Trailers zu Der Super Mario Bros. Film! Dieses Nintendo Direct enthält keine Spielinformationen“, heißt es in der Videobeschreibung. Dazu teilte man in den sozialen Medien dieses Vorschaubild:

Nach einer kleinen Verschiebung startet der Super Mario Bros. Film am 6. April hierzulande im Kino. Und er wird bereits sehnlichst erwartet – das kann man wohl sagen. Zuletzt begeisterte ein charmanter Werbe-Clip der Brüder die Fans.

Der Livestream am 9. März um 23 Uhr:

