Pokémon Center läutet den Frühling mit diesem blumigen Merchandise ein

Merkt ihr schon, wie die Temperaturen steigen und die Vögel morgens singen? Der Frühling erwacht! Passend zum Frühlingsbeginn veröffentlicht The Pokémon Company eine „Gardening“-Kollektion im Online-Store von Pokémon Center.

Gartenarbeit wird noch leichter mit Pokémon

Die Artikel sind alle in einem blumigen Design mit vorwiegenden Erdtönen gehalten. Zu den Merchandise-Artikeln zählen beispielsweise viele Gartenfiguren. So können sich KäuferInnen Pikachu, Schiggy, Glumanda, Bisasam und andere Pflanzen-Pokémon in den Garten stellen. Manche der Figuren haben sogar einen kleinen Blumentopf dabei.

Doch nicht nur der Garten, auch der Gärtner oder die Gärtnerin selbst können sich im Pokémon Center eindecken. Es gibt beispielsweise mehrere Hüte, die vor der Sonne schützen. Mit Handschuhen, einer Schürze und einer Ablage zum Draufknien schützen sich Hobby-GärtnerInnen vor dem Dreck.

Daneben gibt es zahlreiche weitere Accessoires, die bestellt werden können. Das Problem: Viele der Artikel sind bereits ausverkauft und es gibt keine Möglichkeit, das Merchandise in die EU-Region liefern zu lassen. Wirklich schade!

via GoNintendo, Bildmaterial: Pokémon Center, The Pokémon Company